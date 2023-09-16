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Güncel
AA 16.09.2023 02:44

Kırklareli'nde merada rahatsızlanan kişi tedavi altına alındı

Kırklareli'nde merada hayvan otlatırken rahatsızlanan kişi AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

Kırklareli'nde merada rahatsızlanan kişi tedavi altına alındı
[Fotograf: TRT Haber]

Kırklareli'nde Yoğuntaş köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan 70 yaşında Ahmet Koç, hayvanlarını merada otlatmak için evinden ayrıldı.

Bir sürede sonra Koç'un hayvan sürüsü evinin bahçesinde bulunan ağıla döndü. Koç'un sürünün başında olmadığını fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD, jandarma ve köy sakinleri Koç'un bulunması için çalışma başlattı.

Koç, ekipler tarafından dere kenarında rahatsızlanmış halde bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Koç tedavi altına alındı.

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