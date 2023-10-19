Parçalı Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.10.2023 15:17

Yalova'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı sürüdeki 10 koyun telef oldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan sürüdeki koyunlardan 10'u telef oldu, 15'i yaralandı.

Yalova'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı sürüdeki 10 koyun telef oldu

Çalıca köyünde Ahmet Kibaroğlu'nun evinin yakınındaki ağıla gece geç saatlerde giren sahipsiz köpekler, sürüdeki koyunlara saldırdı.

Kendi köpeğinin havlamasıyla uyanıp dışarı çıkan Kibaroğlu'nu gören köpekler kaçtı.

Ağılını kontrol eden Kibaroğlu, sahipsiz köpeklerin saldırısında koyunlarından 10'unun telef olduğunu gördü. Yaralanan 15 koyunun ise veteriner tarafından tedavisine başlandı.

Köy Muhtarı Zülküf Kaya, Çalıca'da daha önce de başka bir ağılda köpek saldırısı sonucu hayvanların telef olduğunu söyledi.

Bu saldırıda üreticinin zararının büyük olduğunu belirten Kaya, "Köylümün en az 150 bin lira zararı var. İnsanlar bile tehlikede, ölen bir çocuk da olabilirdi" dedi.

Kaya, çevredeki sahipsiz köpeklere önlem alınmasını istedi.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Yozgat'ta öğrencilere “moleküllerin dünyasına yolculuk” konulu konferans verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
Pençe Kilit şehidi Alican Güneş'e son görev
17:03
Türk gazetecilerin bulunduğu Sderot’a roket düştü
16:56
ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" çağrısı
16:56
Kütahya'da okuyan Filistinli gencin tüm ailesi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti
16:53
Bursa'da izinsiz kazı yapan 5 tutuklandı
17:03
Millet Kütüphanesinden Arnavutluk’a kitap bağışı
Kop Dağı'nda sonbahar
Kop Dağı'nda sonbahar
FOTO FOKUS
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ