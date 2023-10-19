Samsun'da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Mayıs ilçesi 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal ve Kumcağız Mahalle Muhtarı Adem Şener, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törenin ardından muhtarlar, Kaymakam Civelek ve Belediye Başkanı Topaloğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

Alaçam

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Ziyarette muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Kayabaşı, tarihlerinde ilk muhtarlığın 19 Ekim 1829'de İstanbul'da açıldığını, ardından Anadolu'ya yayıldığını söyledi.

Bu günün 2015'te Muhtarlar Günü olarak kabul edildiğini aktaran Kayabaşı, "Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da demokrasinin gereği olan katılımcılığın ve şeffaflığın sağlanmasında önemli bir işlevi yerine getiriyor. Alaçam'da kamu hizmetlerini yönetmeye ve ilçenin sorunlarına çözüm bulmaya, imkanlarımız ölçüsünde hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz" dedi.

Programa Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Yakakent

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarları, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette muhtarların gününü kutlayan Kıyma, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Kıyma, "Büyük özveri ve sevgiyle görevlerini yerine getiren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.