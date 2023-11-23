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Güncel
AA 23.11.2023 16:36

Yalova'da pansiyon işletmecisi tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla öldürdü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde pansiyon işleten bir kişi, tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla vurarak öldürdü.

Yalova'da pansiyon işletmecisi tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla öldürdü

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bir eğlence mekanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fahrettin S. ile aynı caddede bulunan pansiyonu işleten Y.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S, silahla Fahrettin S.'e ateş etmeye başladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Fahrettin S.'in cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından ailesi tarafından alınan bir çocuk babası Fahrettin S.'in cenazesi, Teşvikiye beldesinde toprağa verildi.

Emekli astsubay olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan zanlı Y.S. ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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