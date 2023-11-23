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Güncel
AA 23.11.2023 16:05

Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 6 şüpheliyi Gaziantep'e getiren aracı durdurdu.

Göçmenleri taşıyan ve gözaltına alınan şüpheliye toplam 37 bin idari para cezası kesildi, araca el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma sevk edildi.

Jandarma ekipleri ayrıca, geçici koruma statüsünde bulunan 38 Suriyeli göçmene ise izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat ettiği gerekçesiyle toplam 154 bin 90 lira idari yaptırım uyguladı.

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