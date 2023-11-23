Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.11.2023 15:54

Kumluca'da hal sezonu açıldı

Kumluca toptancı halinde yeni sezon açılışı gerçekleştirildi.

Kumluca'da hal sezonu açıldı

Açılış törenine MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ilçede çiftçilerin en büyük sorunlarının başında kışın sel ve su baskınları yazın ise susuzluğun geldiğini, bu sorunların aşılması için devlet olarak gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Antalya'nın Türkiye'de en çok toptancı haline sahip il olduğunu, bunun da tarımsal üretimde kentin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Antalya tarımının Türkiye'nin yüzde 50'sini karşıladığını hatırlatan Başkan Böcek, "Ekonomik şartlardaki artışlara rağmen bu kadar üretime katkı sağlayan tüm çiftçilerimizi canıgönülden kutluyorum" dedi

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da çiftçilere belediye olarak gereken desteği vermeye çalıştıklarını, bunun için sera atıklarından geri dönüşüm ile elde ettikleri organik gübreleri iki yıldır çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere ücretsiz olarak dağıttıklarını kaydetti.

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun ise kendisinin de bir çiftçi, ziraat mühendisi olarak çiftçilerin sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi. Durgun, TBMM'de gerek bakanlık gerekse ilgili komisyonlarda Türk tarımının sorunlarının çözümü ve iyileştirilmesi hususunda gerekli çalışmaları yaptığını ifade etti.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Manisa'da polis, öğrencilere "siber zorbalığa" karşı eğitim verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
Katar: Gazze'deki insani ara yerel saatle 07.00'de başlayacak
17:19
Numan Kurtulmuş: Mesele bölgesel savaşlar haline dönebilir
17:05
İsrail'in alıkoyduğu Şifa Hastanesi müdürünün nereye götürüldüğü bilinmiyor
17:03
İzmir'de yakalanan firari FETÖ'cü tutuklandı
17:01
Malatya'da zehir taciri 14 kişiye tutuklama
16:54
Kalp krizinden ölen okul müdürünün Filistinliler için kermes arzusu yerine getirildi
Gazzeli yaralı çocuklar Türkiye'de
Gazzeli yaralı çocuklar Türkiye'de
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ