Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.01.2024 16:45

Yalova'da marketler denetlendi

Yalova Altınova’da faaliyet gösteren marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fiyat denetimi yapıldı.

Yalova'da marketler denetlendi

Yalova Altınova’da faaliyet gösteren marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fiyat denetimi yapıldı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren marketlere giderek denetimlerde bulundu.

Ekipler, marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti. Reyonları gezen ekipler; fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, raf ömrü, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, halkın menfaati ve sağlığını korumak için ilçe genelinde ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Sağlıksız ürünlerin satılmasına, haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyip halkımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

ETİKETLER
Denetim Yalova
Sıradaki Haber
Yıkamak için göle soktuğu traktör çekiciyle çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
17:21
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
17:13
İsrail, Gazze'de belediyeye ait araçların yaklaşık yüzde 70'ini hizmet dışı bıraktı
17:18
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
17:17
AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta
16:44
Bodrum’a yeni bir halk plajı geliyor
Gazze'de günlük yaşam
Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ