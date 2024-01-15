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Güncel
AA 15.01.2024 16:32

Yozgat'a 11 firari yakalandı

Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

Yozgat'a 11 firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, hırsızlık suçundan 6 yıl 10 ay 56 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 10 ay 25 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S, hakkında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.Ş. ile çeşitli suçlardan 10 ay ila 3 yıl 3 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firariyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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