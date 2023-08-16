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Güncel
AA 16.08.2023 18:13

Yalova'da köydeki evinde uyuşturucu imal eden şüpheli gözaltına alındı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde köyündeki evde uyuşturucu imal eden şüpheliyle birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yalova'da köydeki evinde uyuşturucu imal eden şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A'nın Çiftlikköy ilçesi Laledere Köyünde bulunan evinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı.

Adli makamlardan alınan kararla şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, evdeki aramada farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca şarjörü ve 51 adet fişek ele geçirdi.

Yakalanarak gözaltına alınan F.A'nın, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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