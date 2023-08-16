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Güncel
İHA 16.08.2023 18:15

Vali Coşkun: Denizli'yi her alanda ileriye taşıtacağız

Denizli'nin yeni Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Denizli’mizi her alanda daha da ileriye taşıyabilmek, vatandaşlarımızın yaşam standartlını yükseltmek için hayret edeceğiz" dedi.

Vali Coşkun: Denizli'yi her alanda ileriye taşıtacağız

Kahramanmaraş’tan Denizli’ye atanan Vali Ömer Faruk Coşkun, bugün düzenlenen törenle yeni görevine başladı.

Protokol üyeleriyle tek tek tanışıp selamlaşan Vali Coşkun, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla Denizli’ye hizmet etmek için canla başla çalışacaklarını belirten Coşkun, “Denizli’mizi her alanda daha da ileriye taşıyabilmek, vatandaşlarımızın yaşam standartlını yükseltmek için kent protokolümüzle güçlü bir uyum ve koordinasyon içinde görevimizi yerine getireceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Omuz omuza daha güçlü adımlar atmak için gayret içerisinde olacaklarını da söyleyen Vali Ömer Faruk Coşkun, “İlimiz her alanda sahip olduğu potansiyeli, üstün sosyal ve kültürel değerleri, çalışkan halkı, avantajlı konumuyla ülkemizin orta ve uzun vadede hedeflerine ulaşmayı sağlayacaktır. Türkiye 100 yılında katkı sağlamak amacıyla bütün enerjimizi harcayacağız” şeklinde konuştu.

Kentin bütün varlıklarıyla güçlü yarınlara ulaşmaya hep birlikte gayret göstereceklerini de sözlerine ekleyen Vali Ömer Faruk Coşkun, açıklamasının ardından makamına geçerek yeni görevine başladı.

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