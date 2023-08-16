Osmaniye'de aşırı sıcaklar nedeniyle süs ağaçlarının yaprakları kurudu

Aşırı hava sıcaklıklarının yaşamı etkilediği Osmaniye'de, dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, şemsiye kullanıyor, sokak hayvanları da ağaç gölgelerinde serinliyor.



"Osmaniye halkı olarak son zamanların en sıcak günlerini yaşıyoruz"



Sıcağın etkisinden bir nebze de olsa kurtulmak isteyenler, mesire alanlarına akın etti. Aşı sıcaklar nedeniyle refüjlerdeki ve bahçelerdeki süs bitkilerinin yapraklarının kurudu. Sararan yaprakların görüntüsü, sonbahar mevsimini andırdı. Son birkaç gündür devam eden aşırı sıcak havalardan olumsuz etkilendiklerini belirten Mesut Erkmen, "Osmaniye halkı olarak son zamanların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Özellikle hafta sonu hissedilen sıcaklığın 60 dereceye ulaştığı denildi. Güneşin ısısı ağaçların yapraklarını kavurdu. Sıkıntılı bir süreç çok haddinden fazla sıcaklar oluyor" dedi.



"Ağaçların bu halini gördüğümüzde şaşırdık"



Ağaçların yapraklarının özellikle hafta sonu yaşanan aşırı sıcaklar sonrası kuruduğunu ifade eden Erkmen, "Ağaçların bu halini gördüğümüzde şaşırdık. Yanmış kavrulmuş vaziyetteler dokunduğumuz zamanda zaten dökülüyor bırakıyor yapraklarını. Sabah saatlerinde işe gelirken dahi sıcak havayı hissediyoruz. Nemle birlikte daha fazla sıcaklığı hissediyoruz. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Klimalarını açıp evlerinde oturuyorlar. İnsanlar dışarı çıkmaya korkar oldu, gün içerisinde şehir adeta hayalet şehir oluyor. Sıcaklar bizleri perişan etti" diye konuştu.