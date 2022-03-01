İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde nakli, sevkiyatı, ticareti ve kullanımına yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Yalova-Bursa kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, A.İ.V'ye ait koltuk değneğinin içinde zulalanmış 10 ayrı parça halinde 17,21 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Zanlının koltuk değneği kullanacak herhangi engelinin olmadığı öğrenildi.