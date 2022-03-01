Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da bir araçta piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu değerlendirilen 8 kilo 440 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda takip ettikleri otomobili durduran ekipler, bagaj kısmına zulalanmış, piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu değerlendirilen 14 paket halinde 8 kilo 440 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden H.U, B.D. ve F.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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