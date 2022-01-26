Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

"Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık, sosyal hizmetler ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere tüm eğitim öğretim kurumlarında 26 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü tatil edilmesine karar verilmiştir."