Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de traktör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 250 bin lira değerindeki traktörü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Dudaş Mahallesi'nde bir çiftçiye ait traktörün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, 2 hırsızlık şüphelisini saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bulunan traktör, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
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