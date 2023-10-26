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Güncel
AA 26.10.2023 22:33

Yalova'da evinin deposunda kaçak sigara üreten şüpheli gözaltına alındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, kaçak sigara üretilen evin deposunda yaklaşık 50 bin makaron ele geçirildi.

Yalova'da evinin deposunda kaçak sigara üreten şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaytazdere beldesinde M.Y'nin evinde boş makaronlara kaçak tütün dolumu yaparak sattığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin imalathane olarak kullandığı evinin deposunda arama yapan ekipler, 2 elektrikli tütün dolum makinesi, 2 kompresör, 40 bin 290 boş makaron, içi kaçak tütün doldurulmuş 9 bin 790 makaron, 9 bin kilitli poşet, 22 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 hassas terazi ve bir nem ölçme cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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