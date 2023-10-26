Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu O.H. ile E.O.Ç'nin evlerine ve iş yerlerinde arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramada, yaklaşık 1 kilo 150 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 33 tabanca fişeği, 9 şarjör, silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O.Ç. tutuklandı, O.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.