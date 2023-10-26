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Güncel
AA 26.10.2023 21:26

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu O.H. ile E.O.Ç'nin evlerine ve iş yerlerinde arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramada, yaklaşık 1 kilo 150 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 33 tabanca fişeği, 9 şarjör, silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O.Ç. tutuklandı, O.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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