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Güncel
AA 26.10.2023 20:48

Muş'ta üniversite öğrencilerine ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi verildi

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) tarafından, üniversite öğrencilerine ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi verildi.

Muş'ta üniversite öğrencilerine ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi verildi

Muş Alparslan Üniversitesi Sebahattin Zaim Konferans Salonu'nda, İş Güvenliği Uzmanı Salih Timur, İş Güvenliği Sorumlusu Emrah Sayılgan ve VEDAŞ İş Yeri Hekimi Dr. Hamit kasap, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi düzenledi.

VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlikteki bilgilerin kalıcı davranış haline getirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin ilgisini artırmak için bilgi yarışmaları düzenlediklerini belirten Coşar, şöyle konuştu:

"Gerçekleştirilen eğitimle üniversite öğrencilerinin kurumumuzun faaliyet alanına ait süreç hakkında bilgiler edinmeleri sağlandı. İş esnasında kullanılan temel ekipman hakkında bilgilendirme ve tanıtımlarının yapılarak öğrencilere ilk yardım ve iş güvenliği eğitimleri verildi. Ayrıca öğrencilerin ilgisini daha da artırmak için küçük bir bilgi yarışması sonucu elektrik bölümü öğrencilerine iş güvenliği malzemeleri hediye edildi. İş güvenliği ve ilk yardım alanında gerçekleşen eğitimle geleceğin enerji yöneticisi ve çalışanlarını yetiştiren Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Dr. Fatih Şevgin ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alican'a eğitim programı konusunda destek ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim."

Programa, akademik personel ve öğrenciler katılım gösterdi.

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