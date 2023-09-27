Yalova'da eğitimi kalitesini yükseltmek için YEGES projesi hayata geçirildi

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki program, müzik dinletisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Projenin tanıtımını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, yaz döneminde rutin çalışmaların yanı sıra ilin eğitim kalitesini daha iyi hale getirmek için bir eylem planını ele aldıklarını ifade etti.

Sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir eylem anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini aktaran Akmeşe, "Okullarımızın bilimsel, sanatsal, sportif ve buna benzer tüm faaliyetlerini büyük bir heyecanla desteklediğini ifade etmek istiyorum. Bugün öğretmen, öğrenci, okullar ve nihayetinde ilimizin tüm boyutuyla geleceğini sağlamak amacıyla bu eğitim öğretim yılında hayata geçireceğimiz YEGES çalışmamızı sizinle paylaşmakta büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum" dedi.

Okullarda nitelikli eğitim anlayışının sağlanması için hayata geçirdikleri projede, öğrencilerin sadece akademik değil farklı alanlarda da yetişmesinin amaçlandığına vurgu yapan Akmeşe, şöyle konuştu:

"Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bazen eğitimi akademiye, bazı kültür derslerine hapseden bir bakış açısının doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Sadece akademik değil duygusal ve sosyal gelişimini de destekleyen bu çerçevede yapılan etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarının verimli ve anlık değil, kalıcı hale gelmesi bir elzem doğurur. Bu verimliliği kalıcı hale getirme, bir kültür oluşturma, bizden sonra görevlerini devam ettirecek arkadaşlara bu anlayışı bırakmak amacıyla biz YEGES'i geliştirdik. 'Türkiye Yüzyılı, eğitimin yüzyılı olacak' mesajıyla, Bakanlığımızın eğitim politikalarını kabul ederek ilimizde ve okullarımızda bir vizyon oluşturmak hedefiyle paydaşlarımız ve uygulayıcılarımızdan görüş alarak gerçekleştirdik bu çalışmayı. YEGES ile amacımız okullarımızda akademik ve proje tabanlı çalışmalar ile toplum hizmeti çalışmalarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve ilerleyen süreçte yapılacak profesyonel bir izleme ile öğrenci, öğretmen, okul ve kurumlarımızın her boyutuyla gelişmesini, üst sıralarda yer alacak iyi örnekler içerisinde gösterilmesini sağlamayı amaçlıyoruz"

Programa, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.