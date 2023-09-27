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Güncel
AA 27.09.2023 10:06

Çorum'da festivalde yapılan pilav kara yolundan geçen sürücülere ikram edildi

Çorum'da Osmancık Belediyesince düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan pilav, kara yolundan geçen sürücülere dağıtıldı.

Çorum'da festivalde yapılan pilav kara yolundan geçen sürücülere ikram edildi

Osmancık pirincinin tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yöresel usulde hazırlanan pirinç pilavını D100 kara yolunu kullanan sürücülere ikram etti.

Festival kapsamında ayrıca "Ayıkla pirincin taşını" yarışması da düzenlendi.

Gelgör, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Gelgör, "İnşallah ikramlarımız devam edecek. Yarışmamızda dereceye giren girmeyen herkese de Osmancık pirinci hediye ettik. Herkese Osmancık'ı gezip görmelerini tavsiye ederim" dedi.

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