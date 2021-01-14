Sabah saatlerinde bölgeye giden İstanbul, Bursa, Antalya ve Yalova AFAD ekipleri ile İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri deniz yüzeyi ve su altında çalışmalar gerçekleştirdi.

İHH Yalova Arama Kurtarma Operasyon Sorumlusu Ali Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada kayıp Çakmak'ı arama çalışmalarının deniz yüzey taramasının 5 kilometrelik bir alanda yapıldığını söyledi.

Ailenin de tahmin ettiği alanlarda dalgıçlarla su altında aramalar yaptıklarını da aktaran Yavuz, "Toplamda 22 kişilik bir ekiple çalışmalar yapıldı. Hava şartları doğrultusunda yarın arama yapmamıza imkan vermeyecek gibi görünüyor. Herhangi bir ipucuna rastlamadık." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 10 gündür süren arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

5 Ocak gecesi arkadaşları E.Ü. ve S.B. ile Çiftlikköy ilçesinde sahile giden Ümit Çakmak (29), başkasına ait bir sandalla denize açılmıştı. Çaktam'tan haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.