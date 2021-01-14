Çereşe Meydanı'nda yük taşıyan M.G. yönetimindeki 06 GD 4351 plakalı kamyon, manevra yaparken burada duran Musa Apaydın'ın (76) ayaklarının üzerinden geçti.

Çevredekilerin uyarılarıyla kamyon durduruldu.

Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Apaydın'ın iki bacağında da kırıklar olduğu belirlendi.

Apaydın, buradan Turgut Özal Çim Sahası'na iniş yapan ambulans helikopter ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.