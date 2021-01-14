Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da ayakları kamyonun altında kalan 76 yaşındaki kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde ayakları kamyonun altında kalan 76 yaşındaki yaya, hastaneye kaldırıldı.
Çereşe Meydanı'nda yük taşıyan M.G. yönetimindeki 06 GD 4351 plakalı kamyon, manevra yaparken burada duran Musa Apaydın'ın (76) ayaklarının üzerinden geçti.
Çevredekilerin uyarılarıyla kamyon durduruldu.
Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Apaydın'ın iki bacağında da kırıklar olduğu belirlendi.
Apaydın, buradan Turgut Özal Çim Sahası'na iniş yapan ambulans helikopter ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
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