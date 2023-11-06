Yalova’da çocuklara doğa sevgisini aşılıyorlar

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan Doğa Eğitim Merkezi, 17 türden 70’in üzerinde hayvana ev sahipliği yapıyor.

7 bin 680 metrekarelik alanda Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezinin yanı sıra çeşitli ağaçların ve sera alanının da yer aldığı Doğa Eğitim Merkezini ziyaret eden öğrenciler unutamayacakları bir gün geçiriyor.

Tohum dikmenin yanı sıra VR gözlüklerle hayvanları besleyen ve canlı hayvanların yanı sıra tahnitlerini de görme imkanı bulan öğrenciler, doğaya adeta aşık oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan, çocuklara yönelik dizayn edilen Doğa Eğitim Merkezinin amacının küçük yaşlardan itibaren doğa sevgisini kazandırmak olduğunu söyledi.

Bıldırcınından tavşanına, tavus kuşundan altuni sülüne kadar toplam 17 tane hayvan türünün Doğa Eğitim Merkezinde yer aldığını anlatan Alğan, “Gelen çocuklara burada doğa eğitim sevgisini verirken yaban hayvanlarını da tanıtmak istiyoruz. Burada sülünü, kekliği, tavus kuşunu canlı olarak görecek. Bunlar hep fotoğraflarda görüldüğü zaman insanın bilincinde kalmıyor. Doğal olarak, canlı olarak gördüğü zaman çocukları bakış açısı daha iyi oluyor” dedi.

Yaklaşık 1 yıllık sürede Doğa Eğitim Merkezinin bin 650 kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Alğan, bu sayıyı daha da artırmak istediklerini söyledi.

Alanda 29 endemik türün de var olduğunu kaydeden Alğan, doğadan aldıkları endemik türlerin tohumlarını fideye çevirerek yine doğaya kazandırdıklarını da anlattı.

Alanı gezen çocuklara eğitici personel tarafından bilgiler verildiğini sözlerine ekleyen Alğan, çocukları doğa sevgisi aşılamaktan dolay mutlu olduklarını sözlerine ekledi.