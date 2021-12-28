Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Subaşı Beldesi Altınkent Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Çatının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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