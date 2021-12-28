Subaşı Beldesi Altınkent Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Çatının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.