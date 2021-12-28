Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 11 SF 337 plakalı arazi aracı, Boyacı Mahallesinde virajı alamayarak duvara çarptı.
Kazada sürücü H.A. (38) ve araçta bulunun S.C. (24), Z.E.(24), G.K.(24) ve Z.A.(20) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Son Haberler
- 07:17
- 07:03
- 06:37
- 06:43
- 06:29
Sıradaki Haber
Bayburt'ta kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz