Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı denetim ekipleri, kentteki yerel ve zincir marketlerde etiket kontrolü ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Satılan ürünlerin gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırması ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını da kontrol etti.

Ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceleyen ekipler, temel gıda ürünlerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekiplerin fahiş fiyat denetiminin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.