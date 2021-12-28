Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf:AA]
Kayseri'de çıkan ev yangınında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın son katındaki dairede sobadan yangın çıktı.
Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen evdeki iki kişi ile iki komşuları da hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Haberler
- 07:17
- 07:03
- 06:37
- 06:43
- 06:29
Sıradaki Haber
İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz