İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üreticiler tarafından organize edilen etkinlik, Yürüyen Köşk'ün bahçesinde gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, aronyanın Yalova için önemine dikkat çekerek, "Aronya her eve lazım olan bir üründür. Yalova’nın tarımsal anlamda ilk coğrafi işaretli ürünümüzdür. Aronya hepimiz için bir sağlık ürünüdür. Tanıtımında, üretiminde, Ar-Ge çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bununla ilgili bir kooperatif kuranlara da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Fatih Gökhan Erbaş da enstitü olarak üreticilere desteklerinin süreceğini söyledi.

Etkinlikte davetlilere aronya ile yapılan helva, kurabiye ve tatlılar ikram edildi, aronyalı pasta kesildi.