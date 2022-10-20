Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 17:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yozgat'ta "Kadına El Kalkamaz" broşürü dağıtıldı
[Fotograf: İHA]
Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çayıralan ilçesinde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla vatandaşları bilgilendirdi.
Çayıralan ilçesinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışması yaptı.
Bu çerçevede "Kadına El Kalkamaz" sloganı ile hazırlanan bilgilendirici broşürler vatandaşlara dağıtıldı.
Jandarma ekipleri daha sonra KADES hakkında bilgilendirmelerde bulundu, öğrencilere de çocuk dergisi dağıttı.
Etiketler: Kadına Şiddet
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