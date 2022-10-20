Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 17:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı. Aramalarda çok sayıda doküman ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü ETÖ/PDY’nin güncel yapılanması ve örgüte finansman sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gazi Turgut Aslan Operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ve mücevherat ele geçirildi.
Ayrıca 31 bin 680 TL, 1384 dolar, 100 euro, 1 pasaport, 4 ruhsatsız av tüfeği, 55 av tüfeği fişeği, 87 tabanca mermisi, 3 örgütsel doküman kapsamında yasaklı kitap, 52 değişik markalarda cep telefonu, 12 bilgisayar, 2 tablet ve çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: Balıkesir FETÖ Terör Örgütü Dolar
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