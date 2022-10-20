Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü ETÖ/PDY’nin güncel yapılanması ve örgüte finansman sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gazi Turgut Aslan Operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ve mücevherat ele geçirildi.

Ayrıca 31 bin 680 TL, 1384 dolar, 100 euro, 1 pasaport, 4 ruhsatsız av tüfeği, 55 av tüfeği fişeği, 87 tabanca mermisi, 3 örgütsel doküman kapsamında yasaklı kitap, 52 değişik markalarda cep telefonu, 12 bilgisayar, 2 tablet ve çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.