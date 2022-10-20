Vali Mustafa Koç, pazartesi pazarındaki fuarın açılışında, etkinliğin ülkeye, kente, çiftçilere ve bölgeye hayırlar getirmesini diledi.

Niğde'nin tarım kimliğiyle ön plana çıktığını anlatan Koç, "Niğde, birçok temel gıda maddesi üretiminde Türkiye'de ya 1'de ya 2'de ya 3'te. Bundan dolayı bütün çiftçilerimizi, üreticilerimizi, onlara her alanda destek veren çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

Koç, fuarlar sayesinde çiftçilerin yeni gelişmeler ve teknolojilerle buluştuğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ne kadar üretirsek üretelim, markalaşamadığımız zaman ürettiğimiz ürünün hak ettiği değeri alamıyoruz. Mutlaka markalaşmak zorundayız. Bununla alakalı bütün paydaşlarımız ellerinden gelen gayretli çalışmaları gösterdikleri gibi bundan sonra da hep beraber göstereceğiz."

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen, 270 firmanın yer aldığı fuar, 23 Ekim'e kadar açık kalacak.