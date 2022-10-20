İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarını işleyenlere yönelik yürütülen çalışmada, Çerkeş ilçesi Bozoğlu köyü bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1 adet kemer, 1 adet kuş başlı figür, 2 adet sikke, 1 adet vazo, çeşitli çap ve ebatlarda 23 madeni parça, 6 dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.