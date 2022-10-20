Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotograf: AA]
Aydın’ın Didim ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda M.D, Y.K. ile E.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 945 lira ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Aydın Kaçakçılık
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