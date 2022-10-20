İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda M.D, Y.K. ile E.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 945 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.