Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir evde, ilk belirlemelere göre baca deliğinden dökülen kurumlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ev sahibi Şeref Şan'ı evden dışarı çıkardı.

Vücudunun çeşitli yerlerindeki yanıklar nedeniyle durumu ağır olan Şan, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şan, buradaki müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Bir itfaiye eri ile doğal gaz dağıtım firmasının çalışanı elektrik akımından etkilendi. Doğal gaz dağıtım firması çalışanına ambulansta müdahale edildi.

Yangına müdahale ederken elektrik akımından etkilenen itfaiye eri ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.