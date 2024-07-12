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Güncel
İHA 12.07.2024 13:25

Yalova'da 6 ayda 13 milyon 665 bin lira radar cezası

Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen radar denetimlerinde 2024’ün ilk 6 ayında 7 bin 10 araca 13 milyon 665 bin lira para cezası kesildi.

Yalova'da 6 ayda 13 milyon 665 bin lira radar cezası

Yalova Emniyeti Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yılın ilk 6 ayında yapılan radar denetimleriyle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada 2024’ün ilk 6 ayında radar denetimlerde hız sınırlarını aştığı tespit edilen 7 bin 10 araç ve sürücüsüne işlem gerçekleştirildiği bildirildi. Ekipler, radara yakalanan araçlara toplamda 13 milyon 665 bin 749 lira trafik idari para cezası kesti.

Öte yandan 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik gerçekleşen denetimlerde ise 649 araç ve sürücüsüne 1 milyon 477 bin 206 lira para cezası kesildi. 29 motosiklet ve motorlu bisiklet ise trafikten men edildi. 

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