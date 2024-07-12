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Güncel
AA 12.07.2024 13:08

Siirt'te İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı

Siirt'te İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Siirt'te İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı

Valilik himayesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentin turizm ve tanıtımına ilişkin eylem planı görüşüldü, ilgili kurumların temsilcileri sunum yaptı.

Kızılkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Siirt'in tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmak için atılacak adımlara ilişkin konulara değindi.

Bölgede huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle turizm alanında önemli gelişmeler beklediklerini dile getiren Kızılkaya, "Bizim turizm anlamında yapacağımız çok iş, katedeceğimiz çok mesafe var. Hep birlikte daha çok çalışmamız lazım. Turizm alanında özellikle bizim gibi illerin bir hikayeye ihtiyacı var. Hikayesi olan, destinasyon noktaları olan iller turizm alanında çok hızlı mesafeler katetmiş olur." dedi.

Siirt'i her alanda kalkındırmak için yoğun gayret içerisinde olduklarını belirten Kızılkaya, özellikle turizmde Siirt'in güçlü olan yönlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin de Siirt'in turizm potansiyelinin artırılması için orta ve uzun vadedeki hedefleri anlattı.

Turizm pastasından yeteri kadar pay alamadıklarını ifade eden Tekin, "Bu da turizmin yeteri kadar tanıtılamaması, materyallerin doğru kullanılamaması ve yeni destinasyon alanlarının oluşturulamamasından kaynaklanmakta. Eylem planıyla, turizm sektörü ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili paydaşlar arasında eşgüdüm sağlanması, sektöre ilişkin çalışmaların koordinasyonu ve sorunlara çözüm üretilmesi hedeflenmektedir." diye konuştu.

​​​​​​​Programa, kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurumların temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.

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