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Güncel
AA 12.07.2024 11:38

9 yaşındaki Fatma Mina, Ağrı Dağı zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor

Babasıyla tırmanışlar yapan 9 yaşındaki Fatma Mina Erol, bu yıl Ağrı Dağı zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

9 yaşındaki Fatma Mina, Ağrı Dağı zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor
[Fotograf: AA]

Iğdır'da yaşayan Fatma Mina Erol, geçen yıl zirve tırmanışları yapmaya başladı.

Bölgede bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı çok sayıda dağa tırmanan küçük dağcı, bu yılki "Ağrı Dağı'nda zirve" hayaliyle tırmanışlar yapıyor.

9 yaşındaki Fatma Mina, Ağrı Dağı zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor

"Hedefim Ağrı Dağı'nda zirve yapmak"

Kondisyon kazanmak için babasıyla Ağrı Dağı'nın kuzeydoğu yamacındaki 3 bin 200 rakımına çıkan Erol, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin zirve noktası olan bu dağda Türk bayrağını dalgalandırmayı amaçlıyor.

Dağcılığın kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü ifade eden Fatma Mina, "Bundan sonra babamın yapacağı bütün etkinliklere katılmayı düşünüyorum. Bugün 3 bin 200 rakımlı Ağrı Dağı'nın kuzey yamacına çıktım, hedefim Ağrı Dağı'nda zirve yapmaktır" dedi.

"Geleceğin dağcısı olarak Türk sporuna kazandıracağım"

Beden eğitimi öğretmeni olan baba Buminhan Erol da kızının Babalar Günü'nde başladığı sporu daha da geliştirerek yüksek irtifalı faaliyetlerle sürdürdüğünü anlattı.

Her hafta farklı dağda etkinlik yaptıklarını belirten Erol, "Kızım yaşıtlarına göre çok güzel performans sergiliyor. Fatma'ya lisans çıkaracağım, geleceğin dağcısı olarak Türk sporuna kazandıracağım. İnşallah, baba-kız Ağrı Dağ zirvesinde Türk bayrağını dalgalandıracağız. Bütün gençlere dağcılık sporu yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

9 yaşındaki Fatma Mina, Ağrı Dağı zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor

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