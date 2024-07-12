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Güncel
İHA 12.07.2024 11:12

Ardahan'da menderesler havadan görüntülendi

Geniş mera ve ovalara sahip Ardahan'da, akan menderesler yaz aylarında etkileyici görüntüler oluşturuyor.

Ardahan'da menderesler havadan görüntülendi

Ardahan Ovası'ndan geçen Kura Nehri ve derelerin oluşturduğu menderesler kıvrımlı şekilleriyle görsel şölen sunuyor.

Ardahan'da menderesler havadan görüntülendi



Ardahan Ovası'nda bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen doğanın `kılcal damarları` gibi kıvrılan menderesler, göz kamaştıran güzellikleriyle hayran bırakıyor. Yaz, sonbahar ve kış aylarında fotoğraf tutkunları için açık bir stüdyo konumunda olan ve dümdüz ovanın içinde kıvrılarak uzanan Ardahan Ovası'ndaki menderesler, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Doğal güzellikleri görüntüleyen Özgür Furkan Yıldız, "Ardahan’ın doğal güzelliklerini, yeşilliklerini ve mendereslerini havadan görüntüledik. Başka güzellikler buldukça biz de arkadaşlarımızla beraber çekim yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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