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Güncel
AA 12.07.2024 10:22

Yozgat'ın Araplı beldesinde sağanak hasara yol açtı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde şiddetli sağanak hasara neden oldu.

Yozgat'ın Araplı beldesinde sağanak hasara yol açtı

Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan, sağanak nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ve zemin katlarını su bastığını söyledi.

Belde meydanında da kilit parkelerin yağış nedeniyle söküldüğünü belirten Büyükkaradoğan, "Yağış o kadar şiddetli oldu ki yol ve dere kenarındaki bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazıları da kırıldı. Dere kenarlarında bulunan araziler, sebze ve meyve ekili alanlar büyük oranda hasar gördü. Beldemiz uzun yıllardır böyle bir sel felaketi yaşamamıştı." diye konuştu.

Büyükkaradoğan, beldedeki yol ve caddelere selin getirdiği çöp yığınlarının belediye ekipleri tarafından temizlendiğini kaydetti.

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Yozgat Sağanak
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