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Güncel
AA 12.07.2024 11:53

Ordu'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ordu'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

19 yaşındaki Mustafa Ali Bayramoğlu yönetimindeki otomobil, Yunus Emre Mahallesi Ünye Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.

Tırın altına giren otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayramoğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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