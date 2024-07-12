Parçalı Bulutlu 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.07.2024 12:16

Kabaköy Ayasofya Camii, Kur'an Kursu öğrencilerini ağırladı

Gümüşhane'de Kabaköy Ayasofya Camii, Kur'an kursu öğrencilerini ağırladı

Kabaköy Ayasofya Camii, Kur'an Kursu öğrencilerini ağırladı
[Fotograf: AA]

Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Kur'an Kursu eğitimlerinin başladığını söyledi .

Gün, okulların tatil olmasıyla birlikte Kur'an Kursu'nda öğrencilerin dinin temel prensiplerini öğrenmelerinin önemini vurguladı.

"Kuran-ı Kerim okumasını, namaz kılmayı öğrenmeleri, temel dini bilgileri öğrenmeleri yaz döneminde onlar için bir fırsat. Bu eğitimde velilerin destekleri çok önemli."

Kabaköy Ayasofya Camii, Kur'an Kursu öğrencilerini ağırladı

Türkiye'de bulunan 9 Ayasofya Camiinden birisinin Gümüşhane olduğunu kaydeden Gün, tarihi atmosferde öğrencilerin dini eğitim almalarının önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Öğrencilerin tarihi bir atmosferde din eğitimi almaları, Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri son derece önemli. Kendileri de zaten bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Dönem dönem temel dini bilgilerimizi bu manevi atmosferde değerlendiriyoruz."

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
9 yaşındaki Fatma Mina, Ağrı Dağı zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Ermenistan'da tarih dersleri değişiyor
17:21
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
16:57
10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
16:45
Darbecilerin şehit ettiği Sevda'nın ailesi, fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor
17:15
15 Temmuz'un hesabı mahkemelerde soruldu
17:17
Bakan Göktaş, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü
Jandarmanın hassas burunları suçlulara göz açtırmıyor
Jandarmanın hassas burunları suçlulara göz açtırmıyor
FOTO FOKUS
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ