Kabaköy Ayasofya Camii, Kur'an Kursu öğrencilerini ağırladı

Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Kur'an Kursu eğitimlerinin başladığını söyledi .

Gün, okulların tatil olmasıyla birlikte Kur'an Kursu'nda öğrencilerin dinin temel prensiplerini öğrenmelerinin önemini vurguladı.

"Kuran-ı Kerim okumasını, namaz kılmayı öğrenmeleri, temel dini bilgileri öğrenmeleri yaz döneminde onlar için bir fırsat. Bu eğitimde velilerin destekleri çok önemli."

Türkiye'de bulunan 9 Ayasofya Camiinden birisinin Gümüşhane olduğunu kaydeden Gün, tarihi atmosferde öğrencilerin dini eğitim almalarının önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Öğrencilerin tarihi bir atmosferde din eğitimi almaları, Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri son derece önemli. Kendileri de zaten bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Dönem dönem temel dini bilgilerimizi bu manevi atmosferde değerlendiriyoruz."