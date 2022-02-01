Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gıda Kontrol Ekiplerinin gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim işletmelerine yönelik 7 bin 129 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Ekipler tarafından 2021 yılı içinde 81 onaylı 598 üretim, 6 bin 280 satış ve toplu tüketim ile 53 yem işletmesinin kontrol edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 5 yılda denetim sayıları yüzde 90 arttı. Denetimlerde gıda işletmelerinde alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılarak İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan el broşürleri dağıtıldı. Bu çalışmaların yanında 494 işletmeye kayıt belgesi, 4 işletmeye de onay belgesi verilirken Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan 195 başvurudan 192'si sonuçlandırıldı. Diğer 3 başvurunun ise süreci devam ediyor. 2021 yılında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 10 işletmeye toplam 107 bin 670 lira ceza kesilirken, 4733 sayılı kanuna aykırı hareket eden 8 tütün ve alkol satış işletmesine de toplam 236 bin 852 lira idari para cezası uygulandı. 2022 yılında da denetimler program dahilinde artırılarak devam edecek."