Konya İl Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ndeki iki iş yerinin önünden elektrikli ısıtıcı ve tencere setinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İncelemeler neticesinde polis, hırsızlıkta kullanılan aracın plakasını tespit ederek şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Nakipoğlu Mahallesi'ndeki adreste çalıntı malzemelerle yakalanan şüpheliler S.Y. ve V.Y. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.