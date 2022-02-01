Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 02:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde barışmak istediği kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.
Antalya'da aralarında husumet bulunan E.N. (39) ve T.F, arkadaşlarının tavsiyesiyle barışmak için Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki kafede bir araya geldi.
Bir süre konuştuktan sonra kafeden ayrılan T.F, aracına binerek kaldırımdaki E.N'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan E.N, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, sokağı trafiğe kapatarak çalışma yaptı. Olay yerinde bıçak ve dört kovan bulundu.
Araçla kaçan şüpheli, Kemer ilçesinde yakalandı.
Etiketler: Antalya
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