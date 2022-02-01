Antalya'da aralarında husumet bulunan E.N. (39) ve T.F, arkadaşlarının tavsiyesiyle barışmak için Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki kafede bir araya geldi.

Bir süre konuştuktan sonra kafeden ayrılan T.F, aracına binerek kaldırımdaki E.N'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan E.N, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, sokağı trafiğe kapatarak çalışma yaptı. Olay yerinde bıçak ve dört kovan bulundu.

Araçla kaçan şüpheli, Kemer ilçesinde yakalandı.