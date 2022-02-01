Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 02:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İzmit ve Körfez ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 14,35 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve A.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu
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