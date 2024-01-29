Puslu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.01.2024 10:12

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilenler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Doğu Anadolu, Karadeniz ile Kafkaslar'ın buluşma noktası olması ve sarıçamlar arasındaki pistleriyle öne çıkan merkeze gelen yerli ve yabancı misafirler, burada kayak ile snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar, çok sayıda kayakseverin hafta sonunu Yalnızçam'da değerlendirdiğini söyledi.

Dünkü yoğun kar yağışını fırsat bilenlerin, bugün kayak yapmak için Yalnızçam'a geldiğini belirten Baydar, "Sezonun en yoğun gününü yaşadık. Bugün çok sayıda misafirimiz vardı. Özellikle çocuklar aileleriyle geldi. Dolu dolu bir hafta sonu geçirdik. Kristal karda kayak yapmak isteyenleri buraya bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Serhat Demirbaş da merkezde kar kalitesinin çok iyi olduğunu belirterek, tüm kayakseverleri Ardahan'a davet etti.

ETİKETLER
Ardahan
Sıradaki Haber
Düzce'de derede kadın cesedi bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
3 kentte yoğun kar: 60 yol ulaşıma kapandı
10:45
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar?
10:37
İran: Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor
10:32
Adana’da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
10:57
Doğu Anadolu'da dere ve nehirler buz tuttu
10:34
Dedesinden miras fotoğrafçılık mesleğinde yarım asrı geride bıraktı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
FOTO FOKUS
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ