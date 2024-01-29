Sakin Şehir Şavşat’ta kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki bin 580 rakımlı Yavuzköy'de gerçekleştirilen şenlikler davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği bölgede 200 yıllık tahta kızak yarışmaları büyük ilgi gördü.

Şenliklerde yöre köylerinin ortaklaşa hazırladığı yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip, ilginç maskelerle sahnelenen 'Berobana' orta oyunu renkli ve ilginç görüntülere sahne oldu. Ayrıca şenliklerde kütük kapma, odun kesme, halat çekme ve kartopu atma yarışması büyük heyecana sahne oldu.

Şenliklere Konya’dan katılan yerli 'John Wick' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ömer Aslan yaptığu açıklamada `Karadeniz’i geziyorum. Şavşat’ta şenlik olduğunu duyunca, şenliklere katıldım. Çocuklar karda kayıyor, büyükler kayıyor. Değişik oyunlar var. Hayatımda gördüğüm beni en etkileyen şenlikti. İyi ki gelmişim” ifadelerini kullandı.