Çambaşı Kayak Merkezi'ne doğalgaz ulaştırıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezi ve otele doğalgaz verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, göreve geldikten sonra Ordulu iş insanlarını bir araya getirerek otelin inşaatına başlandığını belirtti.

En büyük kazancın, ortaklık kültürünün pekiştirilerek bu yatırımın gerçekleştirilmesi olduğunu anlatan Güler, kayak merkezi ve 5 yıldız konforundaki otelin doğalgaza kavuşturulmasında büyük desteklerini gördükleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sembolik olarak meşaleler yakılarak Çambaşı Kayak Merkezi ve kısa bir süre sonra açılışı planlanan otele doğalgaz verildi.

Törene, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve diğer ilgililer katıldı.