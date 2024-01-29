Puslu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.01.2024 09:31

Çambaşı Kayak Merkezi'ne doğalgaz ulaştırıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'ne doğalgaz verilmeye başlandı.

Çambaşı Kayak Merkezi'ne doğalgaz ulaştırıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezi ve otele doğalgaz verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, göreve geldikten sonra Ordulu iş insanlarını bir araya getirerek otelin inşaatına başlandığını belirtti.

En büyük kazancın, ortaklık kültürünün pekiştirilerek bu yatırımın gerçekleştirilmesi olduğunu anlatan Güler, kayak merkezi ve 5 yıldız konforundaki otelin doğalgaza kavuşturulmasında büyük desteklerini gördükleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sembolik olarak meşaleler yakılarak Çambaşı Kayak Merkezi ve kısa bir süre sonra açılışı planlanan otele doğalgaz verildi.

Törene, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve diğer ilgililer katıldı.

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar?
10:37
İran: Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor
10:32
Adana’da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
10:38
Doğu Anadolu'da dere ve nehirler buz tuttu
10:34
Dedesinden miras fotoğrafçılık mesleğinde yarım asrı geride bıraktı
10:24
Astronot Alper Gezeravcı: Günlük ortalama 12-15 farklı görev gerçekleştiriyorum
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
FOTO FOKUS
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ