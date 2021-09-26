Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eski halini bilenlerin, çalışmaların ardından sahilin bambaşka bir yüze kavuştuğunu gördüğünü söyledi.

İnsanların aileleriyle yaz ve kış demeden buradan faydalanabileceğine işaret eden Zorluoğlu, "Yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alanda düzenleme yaptık. Burada sadece plaj çalışması yapılmadı, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaz kış hizmetinde olacak 1 kilometreye yakın bir sahil düzenlemesi gerçekleştirildi." dedi.

Zorluoğlu, Trabzon'da insanların kendilerine ilettiği en temel ihtiyaçların başında sahil düzenlemeleri geldiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Biz de vatandaşlarımızın bu taleplerine cevap verecek projeleri süratle başlattık. Bugün bunlardan birini hizmete açıyoruz. Ama diğer taraftan Ganita-Faroz arasındaki 3 kilometrelik sahil alanındaki düzenleme çalışması son sürat devam ediyor. İnşallah Ganita'yı da o eski Ganita haline tekrar döndüreceğiz ve önümüzdeki yıl bu zamanlarda Trabzon artık Ganita'dan Faroz'a kadar Doğu Karadeniz'in, hatta Karadeniz'in en muhteşem sahil düzenleme alanlarından birine kavuşmuş olacak."

Projenin hayata geçirilmesinde birtakım zorluklar yaşadıklarını anlatan Zorluoğlu, "Trabzon'da iş yapmak öyle çok kolay bir şey değil. Ama bütün zorluklara, engelleme çabalarına rağmen irademizi ortaya koyduk ve kararlı bir şekilde bahsettiğim engelleri tek tek ortadan kaldırdık ve burayı gerçek sahiplerine, yani siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine bugün sunmuş olduk. İddia ile ifade etmek istiyorum ki bundan sonra da gerek batıya gerek doğuya doğru bu sahillerdeki işgalleri bir bir ortadan kaldıracağız. Sahilleri gerçek sahiplerine, yani Trabzon halkına teslim etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılış töreninde uçurtma şenliği de yapıldı. Aileleriyle sahile gelen çocuklar ve gençler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın dağıttığı uçurtmalarla güzel anlar yaşadı.

Çok sayıda kişinin katıldığı açılışta, canlı müzik dinletisi, dalış ve yelken gösterileri de gerçekleştirildi.