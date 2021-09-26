Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de polis ekiplerince il merkezi ile Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan biri tutuklandı.
Balıkesir'de emniyet güçleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen 8 adrese baskınlar yaptı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 133 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Balıkesir Narkotik Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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