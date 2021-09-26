Balıkesir'de emniyet güçleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen 8 adrese baskınlar yaptı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 133 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.